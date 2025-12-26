Διαψεύδει τα περί δανεισμού του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Το όνομα του Τετέ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, με τους Βραζιλιάνους να κάνουν λόγο για συμφωνία του παίκτη με την Γκρέμιο και επικείμενο δανεισμό του στην ομάδα της πατρίδας του.

Από την πλευρά τους πάντως, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισαν ότι όλα τα δημοσιεύματα περί δανεισμού του έμπειρου εξτρέμ δεν έχουν την παραμικρή δόση αλήθειας, αφού ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι βασικό στέλεχος του ρόστερ και δεν πρόκειται να παραχωρηθεί με αυτή την μορφή.

Παράλληλα, στο «Τριφύλλι» τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση στα χέρια του για τον Τετέ, κόντρα σε όσα υποστηρίζουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, που κάνουν λόγο για πρόταση δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

sdna.gr