«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»
ΓΗΠΕΔΟ
Τουρκικό δημοσίευμα συνδέει τον ΠΑΟΚ με τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ, την ώρα που αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.
Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ εμφανίζει τουρκικό δημοσίευμα τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Γουέσλεϊ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ.
Όπως αναφέρεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ δεν είναι η μοναδική ομάδα που παρακολουθεί τον παίκτη, καθώς στη λίστα των ενδιαφερόμενων συλλόγων συγκαταλέγονται επίσης η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά και η Σαμσουνσπόρ.
Η Αλ Νασρ, από την πλευρά της, εμφανίζεται ανοιχτή στην παραχώρησή του, με τη μορφή δανεισμού όμως, ώστε ο παίκτης να αποκτήσει αγωνιστικές παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο.
Ο παίκτης είχε μεταγραφεί στην ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο το καλοκαίρι του 2024 από την Κορίνθιανς έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φέτος μετράει 4 γκολ και 1 ασίστ σε 12 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.
Πηγή: sport-fm.gr