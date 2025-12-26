Σισέ: «Θα πάρουμε εκδίκηση από την Αργεντινή για τον τελικό του Μουντιάλ 2022»

Οι δηλώσεις του πρώην επιθετικού του Παναθηναϊκού έγιναν viral στη Γαλλία, καθώς φιλοξενήθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή της «L’Equipe». Ο Σισέ, που έχει συμμετάσχει σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην Αργεντινή, την οποία θεωρεί τον πιο σημαντικό αντίπαλο της εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Ο Γάλλος παλαίμαχος δεν έκρυψε επίσης την επιθυμία του να υπάρξει στο μέλλον μια ακόμη μονομαχία των δύο ομάδων σε τελικό Μουντιάλ, αυτή τη φορά με κατάληξη υπέρ της Γαλλίας, ώστε να πανηγυρίσει το τρίτο της αστέρι. Μάλιστα, υπογράμμισε πόσο ιδιαίτερο θα ήταν να πραγματοποιηθεί αυτό σε ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να αποτελέσει την τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέσι στη διοργάνωση.

«Θέλω να δούμε τη Γαλλία να κερδίζει το τρίτο της αστέρι απέναντι στην Αργεντινή, στον τελευταίο αγώνα του Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε δύο ή τρεις ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

