«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

Την προσπάθειά τους ώστε να βελτιώσουν τη δυναμική τους, να δώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ τους και να «πείσουν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι, συνεχίζουν οι Μπακς!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Έβαν Σίντερι, τα «ελάφια» βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνες τις ομάδες που όχι μόνο έχουν... χτυπήσει την πόρτα των Νετς, αλλά έχουν επικοινωνήσει κιόλας μαζί τους για ένα πιθανό trade του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ!

Ο οργανισμός του Μπρούκλιν που βρίσκεται σε περίοδο «ανοικοδόμησης», μοιάζει ανοικτό στο ενδεχόμενο να ακούσει προτάσεις για τον κορυφαίο του παίκτη, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθεί με την απόκτηση νεαρών παικτών και αρκετών μελλοντικών draft picks.

Φέτος, ο μέχρι πρότινος φόργουορντ των Νάγκετς, αριθμεί 25,7 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, έχοντας με διαφορά τα καλύτερα νούμερα στην επταετή θητεία του στο ΝΒΑ.

