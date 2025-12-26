ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς είναι μία από τις ομάδες που έχουν κάνει κρούση στους Νετς για πιθανό trade του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ!

Την προσπάθειά τους ώστε να βελτιώσουν τη δυναμική τους, να δώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ τους και να «πείσουν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι, συνεχίζουν οι Μπακς!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Έβαν Σίντερι, τα «ελάφια» βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνες τις ομάδες που όχι μόνο έχουν... χτυπήσει την πόρτα των Νετς, αλλά έχουν επικοινωνήσει κιόλας μαζί τους για ένα πιθανό trade του Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ!

Ο οργανισμός του Μπρούκλιν που βρίσκεται σε περίοδο «ανοικοδόμησης», μοιάζει ανοικτό στο ενδεχόμενο να ακούσει προτάσεις για τον κορυφαίο του παίκτη, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθεί με την απόκτηση νεαρών παικτών και αρκετών μελλοντικών draft picks.

Φέτος, ο μέχρι πρότινος φόργουορντ των Νάγκετς, αριθμεί 25,7 πόντους, 7,3 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, έχοντας με διαφορά τα καλύτερα νούμερα στην επταετή θητεία του στο ΝΒΑ.

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γυρίζει το… κανόνι για την επανεκκίνηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον γυμναστή της ομάδας ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Αντερέγκεν, κερδίζει Σιβέιρο και 200.000 ευρώ!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στις προπονήσεις από αύριο η νέα μεταγραφή του Εθνικού και «Vamos Javi»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαντόσα: «Υπήρξαν άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν...»

Τένις

|

Category image

Αμορίμ: «Ο Μέινου είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δεν θα πουληθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ Ντουμπάι ο Γκαμπιαντίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O 40χρονος Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλον παίκτης της Μίλαν φέτος στη Serie A!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, ποτέ δεν μου άρεσε το γυμναστήριο και η δίαιτα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαψεύδει τα περί δανεισμού του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη