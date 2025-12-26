Στις προπονήσεις από αύριο η νέα μεταγραφή του Εθνικού και «Vamos Javi»

Στην απόκτηση του Χάβι Σιβέιρο προχώρησε ο Εθνικός που ενισχύει την επιθετικη του γραμμή. Τελευταίος σταθμός του 28χρονου Ισπανού στράικερ ήταν η ΦΚ Γκόα, όπου σε δέκα συμμετοχές σημείωσε δύο γκολ. Την περσινή σεζόν αγωνιζόταν στην Ινδία και στην Τζαμσεντπούρ, με τη φανέλα της οποίας πέτυχε δέκα γκολ σε 32 συμμετοχές. Η ανακοίνωση του Εθνικού:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό επιθετικό Javi Siverio. Ο ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί στο ρόστερ της ομάδας από αύριο. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τα χρώματά μας. Vamos Javi!»