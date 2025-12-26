ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) ο Ζαν-Λουί Γκασέ, μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.

Στο πένθος βυθίστηκε το γαλλικό ποδόσφαιρο το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Γκασέ.

Ο εκλιπών, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές μορφές της προπονητικής στη Γαλλία.

Έχοντας περάσει όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Μονπελιέ, ασχολήθηκε με την προπονητική από το 1991 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο, όταν και είχε βρεθεί στον πάγκο των αγαπημένων του «Paillade».

Στην σπουδαία πορεία του στους πάγκους, ο Γκασέ πέρασε μεταξύ άλλων από τη Μαρσέιγ, την Μπορντό, τη Σεντ-Ετιέν και της Ακτής Ελφαντοστού, ενώ, είχε διατελέσει χρέη βοηθού στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά και στη Παρί Σεν Ζερμέν.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γυρίζει το… κανόνι για την επανεκκίνηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον γυμναστή της ομάδας ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Αντερέγκεν, κερδίζει Σιβέιρο και 200.000 ευρώ!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στις προπονήσεις από αύριο η νέα μεταγραφή του Εθνικού και «Vamos Javi»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαντόσα: «Υπήρξαν άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν...»

Τένις

|

Category image

Αμορίμ: «Ο Μέινου είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δεν θα πουληθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ Ντουμπάι ο Γκαμπιαντίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O 40χρονος Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλον παίκτης της Μίλαν φέτος στη Serie A!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, ποτέ δεν μου άρεσε το γυμναστήριο και η δίαιτα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαψεύδει τα περί δανεισμού του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη