Αμορίμ: «Ο Μέινου είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δεν θα πουληθεί»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πιστεύει ότι ο Κόμπι Μέινου αποτελεί το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά τη φημολογία που υπάρχει γύρω από το μέλλον του νεαρού μέσου.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος δεν έχει ξεκινήσει τον διεθνή μέσο σε κανένα παιχνίδι της Premier League τη φετινή σεζόν, με την τελευταία του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα στο πρωτάθλημα να χρονολογείται από τον Μάιο, στην ήττα με 2-0 από τη Γουέστ Χαμ.4

O τραυματισμός του Μπρούνο Φερνάντες, τον οποίο ο Αμορίμ χαρακτήρισε ως τον άμεσο ανταγωνιστή του Μέινου, ενδέχεται να δώσει την ευκαιρία στον 20χρονο μόλις επιστρέψει από τον τραυματισμό στη γάμπα. Παράλληλα, ο προπονητής του επέμεινε ότι βλέπει ξεκάθαρα το μέλλον του παίκτη στο «Όλντ Τράφορντ».«Ο Κόμπι Μέινου θα έχει την ευκαιρία του, όπως την έχει πάντα», δήλωσε ο Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Boxing Day (26/12, 22:00) με τη Νιούκαστλ.

Συνεχίζοντας τόνισε: «Έχει αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις, μιλήσαμε για τη θέση του Κασεμίρο, μπορεί να την καλύψει. Αν παίξεις με τριάδα, μπορεί να αγωνιστεί όπως κάναμε στο τελευταίο παιχνίδι, στη θέση του Μέισον Μάουντ· μπορεί να παίξει κι εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι το δικό μου συναίσθημα. Απλώς χρειάζεται να περιμένει την ευκαιρία του, γιατί στο ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε δύο μέρες».

«Αν δεν αποκτήσουμε κάποιον, είναι δύσκολο να αφήσουμε τον Κόμπι (Μέινου) να φύγει. Είμαστε πιο περιορισμένοι. Ακόμα και με πλήρες ρόστερ, είμαστε πιο περιορισμένοι με κάτι που μπορεί να συμβεί εδώ», ολοκλήρωσε ο άλλοτε προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

athletiko.gr