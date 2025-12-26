Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, ποτέ δεν μου άρεσε το γυμναστήριο και η δίαιτα»

Για πολλούς ο Μαρσέλο αποτελεί το κορυφαίο αριστερό μπακ στην ιστορία του αθλήματος. Ο Βραζιλιάνος έχει γράψει τη δική του ιστορία σε αυτή τη θέση και όλα αυτά αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τη γυμναστική, όπως ο ίδιος παραδέχεται.

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στάθηκε στην… κοιλιά του, ενώ τόνισε ότι του άρεσε να απολαμβάνει τη ζωή, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι δίαιτες και τα γυμναστήρια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μαρσέλο:

«Μόλις χτες έβλεπα κάποια βίντεο με εμένα και τα έδειχνα στα παιδιά μου στο σπίτι και ο Liam με ρώτησε, ‘Μπαμπά, ήσουν χοντρός τότε, έτσι δεν είναι;’ και του απάντησα, ‘Φυσικά.’ Η σωματοδομή μου πάντα ήταν έτσι. Είχα κοιλιά, ποτέ δεν είχα τα έξι-pack του Ρονάλντο. Ποτέ δεν ήμουν αθλητής, πάντα απολάμβανα τη ζωή μου.

Φυσικά, γυμναζόμουν, αλλά ποτέ δεν πήγαινα στο γυμναστήριο ή δεν ακολουθούσα αυστηρές δίαιτες ή κάτι τέτοιο. Αργότερα άρχισα να κάνω περισσότερα πράγματα. Αλλά το σώμα μου πάντα ήταν έτσι και πάντα έπαιζα με τον ίδιο τρόπο. Όμως, φυσικά, όταν συνέβαινε κάτι κακό, έλεγαν ότι ήμουν υπέρβαρος. Είναι φυσιολογικό».

sdna.gr