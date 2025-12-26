Χάνει Αντερέγκεν, κερδίζει Σιβέιρο και 200.000 ευρώ!

Ενώ ο Εθνικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάβι Σιβέιρο, ο Νίκολας Αντερέγκεν φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα γραφεία του συλλόγου έχει φτάσει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού ύψους 200.000 ευρώ, που καλύπτει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αργεντινού επιθετικού, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του.

Ο Σιβέιρο προορίζεται να πάρει τον κεντρικό ρόλο στην επίθεση, διασφαλίζοντας ότι η ομάδα δεν θα μείνει πίσω από πλευράς σκοραρίσματος.

Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να κρατήσει σε ανταγωνιστικά επίπεδα την ομάδα. Από τη στιγμή που χάνει τον πρώτο της σκόρερ (σε 15 συμμετοχές πέτυχε οχτώ γκολ), κινήθηκε άμεσα για κάλυψη του κενού.