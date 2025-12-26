Έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ Ντουμπάι ο Γκαμπιαντίνι

Τίτλοι τέλους για τον Μανόλο Γκαμπιαντίνι στην Αλ Νασρ Ντουμπάι . Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός, μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στους «μπλε» αποτελεί και επίσημα παρελθόν καθώς έλυσε το συμβόλαιο του με τον αραβικό σύλλογο.

Η ισχύς του συμβολαίου του ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο ο ίδιος ο παίκτης, δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στην συγκεκριμένη ομάδα και αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Αλ Νασρ Ντουμπάι , από το καλοκαίρι του 2023 και είχε καταγράψει συνολικά 45 συμμετοχές με 17 τέρματα και τρεις ασίστ.

sport-fm.gr