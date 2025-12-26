O 40χρονος Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλον παίκτης της Μίλαν φέτος στη Serie A!

Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και ο Λούκα Μόντριτς το αποδεικνύει περίτρανα και στη Μίλαν! Ο σπουδαίος Κροάτης χαφ, έκανε τη μεγάλη αλλαγή το περασμένο καλοκαίρι, καθώς αποχαιρέτησε τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ μετά από μια μεγάλη και αξιοζήλευτη πορεία και φόρεσε τη φανέλα της Μίλαν.

Στο πρώτο μισό της σεζόν λοιπόν ο 40χρονος Μόντριτς, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στους «ροσονέρι» προκειμένου να κλείσουν το 2025 στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τη συμπολίτισσα Ίντερ.

Εκτός από το ένα γκολ και τις δυο ασίστ που έχει καταγράψει ο Μόντριτς, έχει καταφέρει να... σπάσει τα κοντέρ σε χρόνο συμμετοχής, όχι μόνο ατομικά, αλλά και συνολικά! Και αυτό γιατί παρά την προχωρημένη, ποδοσφαιρικά, ηλικία του ο Κροάτης, είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά από κάθε άλλον συμπαίκτη του στο πρωτάθλημα!

Συγκεκριμένα έχει καταγράψει 15 συμμετοχές στη Serie A, με συνολικό απολογισμό 1325 λεπτά! Πίσω του βρίσκεται ο, κατά 14 χρόνια νεαρότερός του, Mατέο Γκάμπια που έχει 1320 λεπτά, ενώ τη λίστα συμπληρώνουν οι Αλέξις Σαλεμάκερς (1311 λεπτά), Στράχινια Πάβλοβιτς (1283 λεπτά) καθώς και ο πορτιέρε της ομάδας, Μάικ Μενιάν (1226 λεπτά).

