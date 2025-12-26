Μπαντόσα: «Υπήρξαν άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν...»

Την προσωπική της ανασκόπηση για το 2025 σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) η Πάολα Μπαντόσα.

Η Ισπανίδα τενίστρια, που μέσα στο έτος είδε τους τραυματισμούς να βάζουν... φρένο στην ανοδική της πορεία από τον Σεπτέμβριο και έπειτα, ενώ, πέρασε και τον χωρισμό με τον Στέφανο Τσιτσιπά, με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media, εξέφρασε τα όσα βίωσε και την έκαναν καλύτερη σαν άνθρωπο μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Αυτή η χρονιά με άλλαξε. Συνέβησαν πολλά πράγματα που άγγιξαν την καρδιά μου: Άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Αλλά και υπέροχοι άνθρωποι ήρθαν στη ζωή μου, αυτοί που εμφανίζονται για να σου υπενθυμίσουν ότι υπάρχει ακόμα φως, ειλικρινής υποστήριξη και αληθινή αγάπη. Κάθε πτώση με δίδαξε κάτι, κάθε απογοήτευση με έκανε πιο δυνατή και κάθε στιγμή άφησε το στίγμα της. Έμαθα να τα αφήνω πίσω μου χωρίς δυσαρέσκεια, να είμαι ευγνώμων για τα καλά πράγματα και να συνεχίζω ακόμα και όταν δεν μου είχε μείνει καμία δύναμη.Πάνω απ' όλα, έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και να περπατάς με αγνή καρδιά. Έμαθα να δίνω αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα σε αντάλλαγμα, γιατί όταν αγαπάς από καρδιάς, ήδη κερδίζεις. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω ωριμάσει. Ότι έχω μάθει από κάθε εμπειρία, κάθε δάκρυ και κάθε χαμόγελο. Συνεχίζω να μαθαίνω κάθε μέρα, θεραπεύοντας σιγά σιγά και γινόμενη μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτή η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη και γι' αυτό θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου».

