Η ιστορία των... 14 μικρών!

Οι πέντε εξ αυτών ανήκουν στην ουραγό Ένωση κι άλλοι τρεις στην προτελευταία Ε.Ν. Ύψωνα, παίκτης της οποίας είναι ο μικρότερος που πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο λόγος για τον Φινλανδό, με ρίζες από την Αρμενία, Έρικ Νταβιντιάν. Μετά την πρώτη οκτάδα, ακολουθεί στη λίστα των νεαρότερων που κατέγραψαν συμμετοχή ο Παναγιώτης Ανδρέου της Ομόνοιας, με τον 19χρονο να έχει προϊστορία από την περίοδο 2022-23 σε επίπεδο Α’ Κατηγορίας.

Πιο κάτω η λίστα με τον νεαρότερο παίκτη κάθε ομάδας που πήρε έστω ένα λεπτό συμμετοχής (σ.σ. οι ομάδες τοποθετήθηκαν ανάλογα με τη βαθμολογική τους θέση):

Πάφος FC - Αλεξάντρε Μπρίτο

Ημερ. Γέν.: 19/07/2005

Δανεικός από τη Σπόρτινγκ στους πρωταθλητές για την τρέχουσα σεζόν, ο 20χρονος Πορτογάλος αμυντικός μέσος χρησιμοποιήθηκε μόλις σε ένα παιχνίδι από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο και συγκεκριμένα ως αλλαγή κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου.

Ομόνοια – Παναγιώτης Ανδρέου

Ημερ. Γέν.: 29/04/2006

Ο 19χρονος μέσος αγωνίστηκε πρώτη φορά τη σεζόν 2022-23 με την πρώτη ομάδα και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα. Πέρσι, είχε συνολικά 18 συμμετοχές, ενώ στην τρέχουσα περίοδο έχει αγωνιστεί μέχρις στιγμής σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, ως αλλαγή. Επιπλέον, ο Χένινγκ Μπεργκ τού έδωσε ένα φουλ 90λεπτο με Λωζάνη κι άλλα 80 λεπτά στο ματς με τη Ρακόφ, στη League Phase του Conference League.

ΑΕΚ – Ματίας Γκονζάλες

Ημερ. Γέν.: 07/05/2005

Προερχόμενος από τις ακαδημίες της ΑΕΚ, βρίσκεται στην πρώτη ομάδα από το καλοκαίρι του 2023. Ο 20χρονος επιθετικός φέτος αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε παιχνίδι πρωταθλήματος, έχοντας τρεις συμμετοχές, ενώ γενικότερα μετράει οκτώ παρουσίες στο γήπεδο, καθώς έχει μία συμμετοχή στο Σούπερ Καπ, άλλη μία στα προκριματικά του Conference League και τρεις στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Άρης – Μαμαντού Σανέ

Ημερ. Γέν.: 31/12/2004

Διανύοντας την τρίτη χρονιά στον Άρη ο 21χρονος δεξιός μπακ μετράει φέτος πέντε 90λεπτα, τέσσερα στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο, έχοντας στον απολογισμό του τρεις ασίστ. Ο Σενεγαλέζος στην πρώτη του χρονιά στην Άρη είχε αγωνιστεί συνολικά σε 27 παιχνίδια, ενώ πέρσι είχε εννέα συμμετοχές προτού δοθεί δανεικός τον Ιανουάριο στη βελγική Ρόγιαλ Φρανκς.

ΑΠΟΕΛ – Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης

Ημερ. Γέν.: 24/01/2006

Ο 19χρονος επέστρεψε το καλοκαίρι στον Αρχάγγελο, μετά τον δανεισμό του στην ΠΑΕΕΚ, και στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα ο Πάμπλο Γκαρσία τού έδωσε την ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά σε επίπεδο Α' Κατηγορίας, σε ηλικία 19 χρόνων, 10 μηνών και 19 ημερών. Έχει επίσης φουλ συμμετοχή στον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΖ.

Απόλλων - Κλίντον Ντουοντού

Ημερ. Γέν.: (20/06/2005)

Πέρσι, στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα της Λεμεσού, είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τις πλείστες να είναι ως αλλαγή. Φέτος, έχει 13 συμμετοχές (σ.σ. η μία στο κύπελλο, οι υπόλοιπες στο πρωτάθλημα). Στον λογαριασμό του έχει μία ασίστ και ένα τέρμα και προστίθενται στα τρία γκολ και τις τέσσερις ασίστ της περσινής σεζόν.

ΑΕΛ - Παναγιώτης Παναγή

Ημερ. Γέν.: 06/06/2005

Με μία συμμετοχή τη σεζόν 2023-24 και τέσσερις το 2024-25, φέτος ο 20χρονος ήταν μία από τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Ούγκο Μαρτίνς στο ντεμπούτο του στον πάγκο της ΑΕΛ σε παιχνίδι πρωταθλήματος, κόντρα στην Ανόρθωση.

Ακρίτας – Λάμπρος Γενεθλίου

Ημερ. Γέν.: 28/09/2004

Έχοντας τη σεζόν 2023-24 την πρώτη του εμπειρία στην Α' Κατηγορία με την ΑΕΛ, άρπαξε φέτος την ευκαιρία να αγωνιστεί με τον Ακρίτα στα μεγάλα σαλόνια. Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιξε μισή ώρα στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, ενώ μετρά τρεις ολιγόλεπτες παρουσίες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Έπαιξε επίσης και 90 λεπτά στο ματς κυπέλλου με τη Δόξα.

Ολυμπιακός – Παναγιώτης Αγγελή

Ημερ. Γέν.: 22/03/2006

Δανεικός από την Ομόνοια, ο 19χρονος είχε την πρώτη του παρουσία στην καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία, με το ντεμπούτο του να καταγράφεται σε ηλικία 19 χρόνων, εφτά μηνών και δύο ημερών, στον αγώνα με τον Εθνικό. Ο Αγγελή αγωνίστηκε επίσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα στο ματς κυπέλλου κόντρα στον ΑΣΙΛ.

Ομόνοια Αρ. - Κωνσταντίνος Ευριπίδου

Ημερ. Γέν.: 26/04/2005

Μετά την εμπειρία του σε ακαδημίες στο εξωτερικό (Αϊντχόφεν, Μπέογκραντ), πέρσι με την ΑΕΚ είχε την πρώτη του συμμετοχή στην Α' Κατηγορία. Φέτος είναι δανεικός στην Ομόνοια Αραδίππου και παίζοντας για περίπου δέκα λεπτά στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ έγινε ο νεαρότερος παίκτης που πήρε χρόνο συμμετοχής στην ομάδα της Αραδίππου, όντας 20 χρονών, πέντε μηνών και εφτά ημερών. Σημειώνεται ότι κατέγραψε 90λεπτη συμμετοχή στο κύπελλο, απέναντι στην Αγία Νάπα.

Εθνικός - Μιχαήλ Μαρινέσκου

Ημερ. Γέν.: 11/06/2005

Ο 20χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, μετρά συνολικά περίπου 20 λεπτά την τρέχουσα σεζόν. Στο πρωτάθλημα έχει δύο συμμετοχές, μπαίνοντας στο φινάλε των αγώνων με Πάφο FC και ΑΠΟΕΛ, ενώ ως αλλαγή προς το τέλος έπαιξε και στο κύπελλο κόντρα στον Σπάρτακο.

Ανόρθωση - Ευαγόρας Χαραλάμπους

Ημερ. Γέν.: 27/06/2005

Παίζοντας για πρώτη φορά στην Α' Κατηγορία τη σεζόν 2021-22, απέναντι στην τωρινή του ομάδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο 20χρονος, μετά τις δυο συμμετοχές της σεζόν 2023-24 και τις 14 της περιόδου 2024-25, φέτος έχει μέχρις στιγμής έξι στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο. Στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση έχει πετύχει και γκολ. Πέρσι είχε σκοράρει πέντε φορές και έδωσε δύο ασίστ.

Ε.Ν. Ύψωνας - Έρικ Νταβιντιάν

Ημερ. Γέν.: 05/09/2007

Ο 18χρονος Φινλανδός ακραίος επιθετικός της Ε.Ν. Ύψωνα είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε μέχρις στιγμής στο πρωτάθλημα. Κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή σε ηλικία 18 χρόνων και 22 ημερών, παίζοντας για λίγα λεπτά στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, είχε άλλες τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές.

Ένωση - Γιόνας Γκόλντσχατ

Ημερ. Γέν.: 31/05/2007

Μόνιμο μέλος της Κ19 της Ένωσης, ο Δανός μπήκε στον αγώνα της πρώτης ομάδας απέναντι στην Πάφο FC μονάχα για ένα λεπτό, κάνοντας το ντεμπούτο του στα μεγάλα σαλόνια σε ηλικία 18 χρόνων, έξι μηνών και 13 ημερών.