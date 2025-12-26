Αποχαιρέτησε τον γυμναστή της ομάδας ο Εθνικός

Με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Άχνας γνωστοποιεί ότι ο γυμναστής της ομάδας αποχώρησε. Αναλυτικά:

«Η ομάδα μας ανακοινώνει την αποχώρηση του γυμναστή της ομάδας, Λάμπρου Ιωάννου, για προσωπικούς λόγους. Ο Λάμπρος Ιωάννου θα είναι πάντα μέρος της οικογένειας του Εθνικού. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό και τη συνέπειά του καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα. Once a Believer, always a Believer. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».