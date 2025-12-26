Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

Οι σκέψεις των χιλιάδων φίλων της ομάδας, που αντιλαμβάνονται την κατάσταση (υπάρχουν κι αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται), είναι πως θα καταφέρει η ομάδα να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό με την είσοδο της νέας χρονιάς όπου θα εορτασθούν και τα 100χρονα!

Το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταβληθούν οφειλόμενα λεφτά προς τους παίκτες, όταν επιστρέψουν το Σάββατο για προπονήσεις και ύστερα να γίνει η διευθέτηση του εμπάργκο της FIFA για να πραγματοποιηθούν δύο μεταγραφές τον Ιανουάριο.

Μάλλον δεν θα γίνουν...

Τα οφειλόμενα προς τους παίκτες που αποτελούν το σημερινό ρόστερ δεν είναι θέμα που τίθεται προς συζήτηση. Θα πρέπει να εξευρεθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα οι άλλες οφειλές είναι πολύ δύσκολο να καταβληθούν για αυτό και φαντάζει πολύ δύσκολο να αρθεί το εμπάργκο και να γίνουν μεταγραφές Ιανουαρίου. Ο προπονητής θα πρέπει να αρκεστεί στο νυν ρόστερ και να ενημερώσει τη διοίκηση αλλά και τον κόσμο ότι εκεί όπου χρειάζεται θα παίζουν και οι νεαροί. Άλλωστε για αυτό βρίσκονται στο ρόστερ, όχι απλά για να το γεμίζουν...

Το πλάνο Β;

Εδώ και καιρό μας λένε για το πλάνο Β σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η λύση των επενδυτών. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί είναι γιατί ακόμα δεν λειτούργησε αυτό το πλάνο Β και ο ΑΠΟΕΛ να απευθυνθεί στον κόσμο του ώστε να γίνει μια νέα, περήφανη αρχή με νέα διοίκηση, η οποία θα βασιστεί και σε δικές της δυνάμεις αλλά πολύ περισσότερο στη δύναμη των χιλιάδων φίλων της ομάδας που λατρεύει την ομάδα και είναι αποφασισμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσει. Όπως και να έχουν τα πράγματα, πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ...