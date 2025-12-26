ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

Στον ΑΠΟΕΛ φέτος δεν περνούν συνηθισμένα Χριστούγεννα.

Οι σκέψεις των χιλιάδων φίλων της ομάδας, που αντιλαμβάνονται την κατάσταση (υπάρχουν κι αυτοί που δεν αντιλαμβάνονται), είναι πως θα καταφέρει η ομάδα να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό με την είσοδο της νέας χρονιάς όπου θα εορτασθούν και τα 100χρονα!

Το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταβληθούν οφειλόμενα λεφτά προς τους παίκτες, όταν επιστρέψουν το Σάββατο για προπονήσεις και ύστερα να γίνει η διευθέτηση του εμπάργκο της FIFA για να πραγματοποιηθούν δύο μεταγραφές τον Ιανουάριο.

Μάλλον δεν θα γίνουν...

Τα οφειλόμενα προς τους παίκτες που αποτελούν το σημερινό ρόστερ δεν είναι θέμα που τίθεται προς συζήτηση. Θα πρέπει να εξευρεθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα οι άλλες οφειλές είναι πολύ δύσκολο να καταβληθούν για αυτό και φαντάζει πολύ δύσκολο να αρθεί το εμπάργκο και να γίνουν μεταγραφές Ιανουαρίου. Ο προπονητής θα πρέπει να αρκεστεί στο νυν ρόστερ και να ενημερώσει τη διοίκηση αλλά και τον κόσμο ότι εκεί όπου χρειάζεται θα παίζουν και οι νεαροί. Άλλωστε για αυτό βρίσκονται στο ρόστερ, όχι απλά για να το γεμίζουν...

Το πλάνο Β;

Εδώ και καιρό μας λένε για το πλάνο Β σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η λύση των επενδυτών. Αυτό που δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί είναι γιατί ακόμα δεν λειτούργησε αυτό το πλάνο Β και ο ΑΠΟΕΛ να απευθυνθεί στον κόσμο του ώστε να γίνει μια νέα, περήφανη αρχή με νέα διοίκηση, η οποία θα βασιστεί και σε δικές της δυνάμεις αλλά πολύ περισσότερο στη δύναμη των χιλιάδων φίλων της ομάδας που λατρεύει την ομάδα και είναι αποφασισμένος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να βοηθήσει. Όπως και να έχουν τα πράγματα, πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ...

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αμορίμ: «Ο Μέινου είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δεν θα πουληθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ Ντουμπάι ο Γκαμπιαντίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O 40χρονος Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλον παίκτης της Μίλαν φέτος στη Serie A!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, ποτέ δεν μου άρεσε το γυμναστήριο και η δίαιτα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαψεύδει τα περί δανεισμού του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σισέ: «Θα πάρουμε εκδίκηση από την Αργεντινή για τον τελικό του Μουντιάλ 2022»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aπογοητευμένος ο Αλμέιδα, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη Σεβίλλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Σίτι ο Όσκαρ Μπομπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το vintage γραφικό της Boxing Day του μακρινού 1963

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μίλαν θέλει να αποκτήσει τον Βλάχοβιτς ως ελεύθερο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λίβερπουλ και Γουλβς θα τιμήσουν από κοινού τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περισσότερο... Ανδρέου το 2026

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νάπολι: Νέο συμβόλαιο στον Κόντε θέλει να προσφέρει ο Ντε Λαουρέντις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πορτογάλος ο αντί - Ανγκελόφσκι στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη