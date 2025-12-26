ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

Στην ελληνική μονομαχία ανάμεσα στη Γκενκ και τη Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης ανέλαβε ρόλο πρωταγωνιστή κάνοντας τη διαφορά, μοιράζοντας τρεις ασίστ για το τελικό 5-3.

Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξένησε την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για μία άκρως εντυπωσιακή μονομαχία, με τον 23χρονος διεθνή μεσοεπιθετικό να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του με 5-3, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου.

Ο Τζόλης μοιράζοντας τρία από τα συνολικά πέντε γκολ της ομάδας του και την έστειλε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αρχή στον χορό των γκολ ξεκίνησε μόλις στο 13ο λεπτό, με τον Τζόλη να σερβίρει στον Βέστλεσεν το 1-0. Ο Έλληνας διεθνής συνέχισε με δαιμονιώδη ρυθμό και στο 22ο λεπτό μοίρασε 2η ασίστ, αυτή τη φορά στον Βέρμαντ για το 2-0 της ομάδας του.

Η Γκενκ δεν τα παράτησε και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του ματς στο 24’ όταν και ο Σορ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Πριν όμως το ημίχρονο ολοκληρωθεί η Μπριζ πέτυχε και τρίτο τέρμα, με τον Βανάκεν να κάνει το 3-1 στο 43ο λεπτό.

Με πείσμα και υπομονή η Γκενκ επέστρεψε στο ματς με άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Στο 51ο λεπτό ο Χέιμανς έκανε το 3-2, ενώ στο 76ο λεπτό ο Ίτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 3-3.

Η χαρά τους όμως δεν έμεινε για πολύ, με τον Στάνκοβιτς να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στη Μπριζ στο 80ο λεπτό για το 4-3, από την 3η συνολικά ασίστ του Τζόλη.

Η χαριστική βολή ήρθε από τα πόδια του Σάντρα για το τελικό 5-3.

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γυρίζει το… κανόνι για την επανεκκίνηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποχαιρέτησε τον γυμναστή της ομάδας ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Γουέσλεϊ της Αλ Νασρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Οι Μπακς έχουν επικοινωνήσει με τους Νετς για τον Πόρτερ Τζούνιορ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Αντερέγκεν, κερδίζει Σιβέιρο και 200.000 ευρώ!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Στις προπονήσεις από αύριο η νέα μεταγραφή του Εθνικού και «Vamos Javi»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πένθος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» σε ηλικία 72 ετών ο Ζαν-Λουί Γκασέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαντόσα: «Υπήρξαν άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν...»

Τένις

|

Category image

Αμορίμ: «Ο Μέινου είναι το μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Δεν θα πουληθεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ Ντουμπάι ο Γκαμπιαντίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O 40χρονος Μόντριτς έχει αγωνιστεί περισσότερο από κάθε άλλον παίκτης της Μίλαν φέτος στη Serie A!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μαρσέλο: «Πάντα είχα κοιλιά, ποτέ δεν μου άρεσε το γυμναστήριο και η δίαιτα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαψεύδει τα περί δανεισμού του Τετέ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι εξελίξεις που έπονται και το πλάνο Β στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη