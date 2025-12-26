Ποδοσφαιρική πανδαισία στον ελληνικό εμφύλιο του Βελγίου με νικητή την Μπριζ του Τζόλη

Η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξένησε την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για μία άκρως εντυπωσιακή μονομαχία, με τον 23χρονος διεθνή μεσοεπιθετικό να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του με 5-3, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βελγίου.

Ο Τζόλης μοιράζοντας τρία από τα συνολικά πέντε γκολ της ομάδας του και την έστειλε, έστω και προσωρινά, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αρχή στον χορό των γκολ ξεκίνησε μόλις στο 13ο λεπτό, με τον Τζόλη να σερβίρει στον Βέστλεσεν το 1-0. Ο Έλληνας διεθνής συνέχισε με δαιμονιώδη ρυθμό και στο 22ο λεπτό μοίρασε 2η ασίστ, αυτή τη φορά στον Βέρμαντ για το 2-0 της ομάδας του.

Η Γκενκ δεν τα παράτησε και μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του ματς στο 24’ όταν και ο Σορ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Πριν όμως το ημίχρονο ολοκληρωθεί η Μπριζ πέτυχε και τρίτο τέρμα, με τον Βανάκεν να κάνει το 3-1 στο 43ο λεπτό.

Με πείσμα και υπομονή η Γκενκ επέστρεψε στο ματς με άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Στο 51ο λεπτό ο Χέιμανς έκανε το 3-2, ενώ στο 76ο λεπτό ο Ίτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 3-3.

Η χαρά τους όμως δεν έμεινε για πολύ, με τον Στάνκοβιτς να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στη Μπριζ στο 80ο λεπτό για το 4-3, από την 3η συνολικά ασίστ του Τζόλη.

Η χαριστική βολή ήρθε από τα πόδια του Σάντρα για το τελικό 5-3.