Συνεχίζει ανενόχλητη η Νέα Σαλαμίνα

Με τους Λουκά (28’) και Φράγκο (73’) να βρίσκουν δίχτυα η Νέα Σαλαμίνα πέτυχε την 11η νίκη της στη β’ κατηγορία, κερδίζοντας με 2-0 τον Εθνικό Λατσιών, στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής.

Οι ερυθρόλευκοι έφθασαν τους 35 βαθμούς και διεύρυνα τη διαφορά από τους διώκτες τους. Tα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο (20/12) και είναι τα εξής:

Καρμιώτισσα-ΑΠΕΑ, Σπάρτακος-Δόξα, ΑΕΖ-Αχυρώνα/Ονήσιλος, ΠΑΕΕΚ-Ηρακλής Γερ., ΑΣΙΛ-ΜΕΑΠ, Χαλκάνορας-Αγία Νάπα και Ομόνοια 29Μ-Διγενής.

Με εξαίρεση τον τελευταίο αγώνα που θα αρχίσει στις 17:00, οι υπόλοιποι θα ξεκινήσεις στις 14:30.

Η βαθμολογία:

Νέα Σαλαμίνα 35

Αγία Νάπα 22

Καρμιώτισσα 21

Δόξα 21

ΠΑΕΕΚ 20

ΑΣΙΛ 18

Διγενής 17

ΜΕΑΠ 17

Χαλκάνορας 16

ΑΠΕΑ 12

Εθνικός Λατσιών 12

Σπάρτακος 12

Ηρακλής Γερ. 12

ΑΕΖ 9

Αχυρώνας/Ονήσιλος 1