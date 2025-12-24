ΒΙΝΤΕΟ: Μάντζιος για όλα - «Έχουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα»
Φιλοξενούμενος στο Podcast του Συνδέσμου προπονητών Κύπρου ήταν ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας Απόστολος Μάντζιος.
Μιλώντας στον Τάσο Κυριάκου, ο κ. Μάντζιος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αλλαγή της αγωνιστικής εικόνας της Εθνικής, για το μέχρι που μπορεί να φτάσει η ομάδα μας, για την ανάγκη στήριξης και εμπιστοσύνης προς τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, για τη φιλοσοφία του και την προσέγγιση του προς τους ποδοσφαιριστές.
