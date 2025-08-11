Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

H Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωσε τον Βενεζουελάνο κεντρικό επιθετικό, Ντάνιελ Πέρεζ.

Η ανακοίνωση:

«Το ΔΣ της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου σε συνεργασία με την επιτροπή προγραμματισμού της ομάδας μας, ανακοινώνουν την καταρχήν συμφωνία με τον 23χρονο Βενεζουελάνο κεντρικό επιθετικό, Daniel Pérez.

Ο ποδοσφαιριστής μένει ελεύθερος από την Κλαμπ Μπριζ Βελγίου και θα υπογράψει σχετικό συμβόλαιο με την ομάδα μας για 1+1 χρόνο μόλις ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες τυπικές διαδικασίες.

Καλωσορίζουμε τον Daniel στην ερυθρόλευκη μας οικογένεια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!»