Β' Κατηγορία: Έπιασε εννιάρι και δεν τους... βλέπει η Νέα Σαλαμίνα!

Β' Κατηγορία: Έπιασε εννιάρι και δεν τους... βλέπει η Νέα Σαλαμίνα!

Ούτε στη Δρομολαξιά έλαβε τέλος το τρομερό σερί της Νέας Σαλαμίνας!

Οι ερυθρόλευκοι πήραν διπλό με 1-0 επί του Σπάρτακου για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας, έκαναν το 6/6 στα εκτός έδρας παιχνίδια τους κι έφτασαν στην ένατη διαδοχική νίκη τους (και δέκατη συνολικά), φτάνοντας στους 31 βαθμούς και αφήνοντας τους υπόλοιπους να... βλέπουν τη σκόνη της.

Το σκορ άνοιξε ο Λουκά στο 47ο λεπτό, με τον Άνθιμου στην εκπνοή (90+5΄) να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Στα άλλα παιχνίδια, η ΠΑΕΕΚ επικράτησε με 3-2 της ΑΠΕΑ ανεβαίνοντας στην έβδομη θέση, ενώ ο Ηρακλής Γερολάκκου πήρε σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΖ, βγαίνοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Θυμίζουμε ότι ακολουθεί ο αγώνας της Ομόνοιας 29Μ με τη Δόξα στις 17:00, ενώ αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότας του γηπέδου η αναμέτρηση ΜΕΑΠ-Αγία Νάπα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (7/12) με άλλες δύο αναμετρήσεις.

Η 11η αγωνιστική

Παρασκευή 5/12

ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου 1-0

Σάββατο 6/12

Σπάρτακος - Νέα Σαλαμίνα 0-2

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ 3-2

ΑΕΖ - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Ομόνοια 29Μ - Δόξα (17:00)

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα (αναβλήθηκε)

Κυριακή 7/12

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος (14:30)

Καρμιώτισσα - Εθνικός Λατσιών (14:30)

Η βαθμολογία

  1. Νέα Σαλαμίνα 31

2. Δόξα 20 (-1 αγώνα)

3. Αγία Νάπα 19 (-1 αγώνα)

4. Ομόνοια 29Μ 18 (-1 αγώνα)

5. Διγενής Μόρφου 17

6. Καρμιώτισσα 17 (-1 αγώνα)

7. ΠΑΕΕΚ 17

8. ΑΣΙΛ 15

9. ΜΕΑΠ 14 (-1 αγώνα)

10. Εθνικός Λατσιών 12 (-1 αγώνα)

11. Σπάρτακος Κιτίου 11

12. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11

13. Ηρακλής Γερολάκκου 11

14. Χαλκάνορας 10 (-1 αγώνα)

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 1 (-1 αγώνα)

 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβαστε ακομη