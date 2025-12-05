ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ πήρε πιστοποιητικό από την UEFA για να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στις ομάδες

Δημοσιευτηκε:



Η UEFA επικύρωσε τις διαδικασίες ελέγχου Κριτηρίων της ΚΟΠ

Mε ανακοίνωσή της η ΚΟΠ ενημερώνει ότι μετά από έλεγχο από την UEFA έχει διαπιστωθεί ότι εργάζεται σωστά στον τομέα ελέγχου των ομάδων.

Η ενημέρωση αναφέρει:

Μετά από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε η UEFA, διαπιστώθηκε πως  όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το Τμήμα Κριτηριών UEFA της ΚΟΠ και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος των ομάδων για τα Οικονομικά, Διοικητικά, Αθλητικά και Νομικά Κριτήρια,  πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Ο έλεγχος της UEFA περιλάμβανε εξέταση τόσο της διαδικασίας όσο και δειγματολοπτική επιθεώρηση στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις ομάδες.

Μέσα από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η ορθότητα και η αξιοπιστία του ελέγχου τον οποίο ασκεί το τμήμα Κριτηρίων της ΚΟΠ στις ομάδες.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Κριτηρίων UEFA της ΚΟΠ εξασφάλισε το απαιτούμενο πιστοποιητικό από την UEFA προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί τον έλεγχο στις ομάδες.

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΑΡΗΣΑΕΚΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΔΟΞΑΠΑΦΟΣ FCΠΑΕΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΕΡΜΗΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜΟΘΕΛΛΟΣAEZΚΕΡΑΥΝΟΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

