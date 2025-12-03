Κύπελλο: Τρία τα ντέρμπι στο... μενού

Με την ολοκλήρωση των δύο παιχνιδιών που εκκρεμούσαν για την α΄ φάση, έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια των «16» του Κυπέλλου Coca-Cola, στα οποία πλέον έχουμε τρία ντέρμπι στο... μενού. Πρόκειται για το Ομόνοια - ΑΕΚ, το Άρης - ΑΕΛ και πλέον το Απόλλων - Ανόρθωση, μετά την πρόκριση της «Κυρίας». Και είναι ένας θεσμός που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και άρα θα πέσουν... κορμιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ, όλα τα παιχνίδια θα γίνουν τον Ιανουάριο και όπως στην α΄ φάση, έτσι και σε αυτήν οι αγώνες θα είναι μονοί. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τετάρτη 07/01/2026

17:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρ.

17:00 Πάφος FC - Ακρίτας

17:00 Εθνικός Άχνας - Ένωση

Πέμπτη 08/01/2026

17:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

Τετάρτη 14/01/2026

17:00 Απόλλων - Ανόρθωση

18:00 Ομόνοια - ΑΕΚ

Τετάρτη 21/01/2026

17:00 Σαλαμίνα - Διγενής Μόρφου

18:00 Άρης - ΑΕΛ