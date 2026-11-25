Ένα από τα θέματα που καλείται να διορθώσει ο Σωφρόνης Αυγουστή στη Νέα Σαλαμίνα είναι η αμυντική λειτουργία της.

Με τα τρία τέρματα που δέχθηκαν οι ερυθρόλευκοι από τον Άρη (3-1), στο ντεμπούτο του Κύπριου τεχνικού, έφθασαν τα 21 γκολ παθητικό σε 10 αγώνες και με βάση τους αριθμούς είναι η τρίτη χειρότερη αμυντική γραμμή, ξεπερνώντας μονάχα τις δυο ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, Καρμιώτισσα και Krasava E.N.Y., οι οποίες δέχθηκαν από 22 γκολ.

Η εστία του συγκροτήματος της Αμμοχώστου παραβιάστηκε στα οκτώ από τα δέκα παιχνίδια της χρονιάς, καθώς δεν δέχθηκε γκολ μόνο από τις Ανόρθωση (3-0) και Πάφος FC (0-0). Από εκεί και πέρα, δέχθηκε ένα τέρμα από την Ομόνοια 29Μ (1-0) και στα υπόλοιπα πέραν των δύο.