Σκόρερ των δύο τερμάτων της Ανόρθωσης ήταν οι Κις και Μίντεντορμπ βάζοντας το όνομά τους στη μικρή λίστα των σκόρερ της ομάδας της Αμμοχώστου, που πλέον περιέχει έξι ονόματα. Από δύο τέρματα έχουν οι Κίκο και Λόπες και από ένα οι Ντα Κρουζ και Τόσιτς.

Ένα τέρμα επιτεύχθηκε από... ενέργεια αντιπάλου και συγκεκριμένα στον προηγούμενο αγώνα με τον Άρη (Καλούλου). Πάντως, τα τέρματα των Κις και Μίντεντορμπ κρύβουν ιδιαιτερότητες. Για τον Κις ήταν το πρώτο φετινό, όμως μετράει άλλα δύο από την περσινή χρονιά με τη φανέλα της Ανόρθωσης, αμφότερα σε αγώνα κόντρα στην Krasava E.N.Y.

Ο Ούγγρος είχε σκοράρει και στους δύο αγώνες που έγιναν πέρσι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στην ισοπαλία 1-1 στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου και στη νίκη 5-2 στο ματς των πλέι οφ. Για τον Μίντεντορμπ ήταν το πρώτο γκολ, σε επαγγελματικό επίπεδο, γενικότερα στην καριέρα του.