Η Παρί Σεν-Ζερμέν υποδέχεται απόψε στις 22:00 τη Ρόμα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, σε μια αναμέτρηση με σημαντικούς βαθμούς στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για το παιχνίδι, με αγορές που καλύπτουν τόσο την έκβασή του όσο και επιμέρους γεγονότα στον αγωνιστικό χώρο.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Παρί Σεν-Ζερμέν προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.36, η ισοπαλία στα 5.60 και η επικράτηση της Ρόμα στα 7.30.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά για τα δοκάρια. Το Over 0.5, δηλαδή να καταγραφεί τουλάχιστον ένα δοκάρι στην αναμέτρηση, προσφέρεται στο 1.80. Η επιλογή Over 1.5, για δύο ή περισσότερα δοκάρια, προσφέρεται στα 3.65

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