Ο 21χρονος Ιμπραχίμ Ματόμπο, ο 25χρονος Χέλτον Καγιέμπε και ο 18χρονος Μπογιάμπα Μακόσι περνούν από το μικροσκόπιο του προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς.

Η αξιολόγηση εμπίπτει στο στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που ξεκίνησε με τη FC Les Aigles du Congo.

Συμμετέχουν στις προπονήσεις της ομάδας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη ποδοσφαιρικών ταλέντων και τη δημιουργία προοπτικών για νέους ποδοσφαιριστές.