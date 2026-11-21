H ισοπαλία στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ, έφεραν τις Πάφο FC και Άρη, που κέρδισαν Ομόνοια Αραδίππου και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα, ανάμεσα στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ήδη υπάρχει στην πρώτη εξάδα έντονος συνωστιμός και μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερος εφόσον την Κυριακή ΑΕΛ και Απόλλωνας κερδίσουν τα παιχνίδια τους κόντρα σε Καρμιώτισσα και Ομόνοιας 29ης Μαΐου αντίστοιχα.

Για την ΑΕΚ, η οποία την ίδια ημέρα παίζει με τον Ολυμπιακό, προσφέρεται η ευκαιρία με τρίποντο να ξεφύγει από τους διώκτες της με διαφορά μεγαλύτερη της μίας νίκης.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 1-2

(30’ αυτ. Άντερσον / 17’ Σέμα, 27’ Νόρο)

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-1

(5' Ντιονί / 66' Τζούρισιτς)

Άρης - Νέα Σαλαμίνα3-1

(51' Λέμπι, 79', 90+4' Εφαγκέ/28' Μανού)

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου

19:00 Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση

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