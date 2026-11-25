Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (26/11, 19:45) εντός έδρας αναμέτρησης της Πάφος FC με αντίπαλο τη Μίντιλαντ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, παραχώρησε ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε στις δυνατότητες του αντιπάλου, τον στόχο της νίκης, καθώς και στους τραυματισμούς.

Για τον αντίπαλο: «Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και βρίσκεται πρώτη στο πρωτάθλημα της. Είναι επικίνδυνη και δυνατή με υψηλούς ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, έχουν και αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει. Έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίκτες και θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για τον κόσμο μας. Είναι σημαντικό να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και δουλεύουμε για να καταφέρουμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες για πρόκριση. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του κόσμου. Θα έχουμε καλή ατμόσφαιρα για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε αλλά τα πολλά παιχνίδια δεν βοηθούν».

Αναφορά έκανε και στους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα: «Παλεύουμε αρκετές εβδομάδες με τους τραυματισμούς. Για να παίζουμε σε αυτή τη διοργάνωση χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Είναι φανταστικοί οι παίκτες μου, δίνουν τα πάντα και την ψυχή τους. Όλες οι ομάδες έχουν πολλούς τραυματισμούς... Είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Τα πράγματα είναι όπως είναι και θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση, εύχομαι όμως να τους έχουμε όλους πίσω σύντομα στο 100%. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σκληρές με πολλά παιχνίδια. Αύριο δεν θα πω ποιοι δεν θα παίξουν, υπάρχουν αμφιβολίες για το ποιοι θα μπορέσουν να αγωνιστούν».

Ο Γκούγκα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Πάφου στη συνέντευξη Τύπου, κάλεσε τους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο: «Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να μας βοηθήσει. Αγωνιζόμαστε σε ένα γήπεδο που το ξέρουμε πολύ καλά. Με τον κόσμο στο πλευρό μας να πάρουμε τη νίκη για μπορέσουμε να συνεχίζουμε να ελπίζουμε».