Στον ΣΠΟΡ FM 95.0 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας, τους στόχους της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», το ντέρμπι που ακολουθεί με την Πάφο, τα αγωνιστικά νέα, αλλά και το μεταγραφικό κομμάτι ενόψει Ιανουαρίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση του Εφαγκέ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον νεαρό επιθετικό.

Για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα: «Το πρώτο ημίχρονο βρεθήκαμε πίσω στο σκορ αν και ελέγχαμε το παιχνίδι. Στο β' ημίχρονο βγάλαμε αντίδραση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι επικίνδυνη στην κόντρα επίθεση, ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αναγκαστήκαμε να ρισκάρουμε και φτάσαμε στην ανατροπή και στη νίκη κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αφού ήταν ακόμα μια ανατροπή.

Είχε πει κάτι ο προπονητής που θεωρώ πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε στη νοοτροπία, είναι ένα πράγμα να έχεις ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και ένα άλλο να έχουν σωστή νοοτροπία, νοοτροπία νίκητή. Το γεγονός ότι ήρθε η νίκη με ανατροπή, δείχνει ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν τη ψυχική δύναμη να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο γιατί δείχνει ότι είναι παιδιά που μπορούν να μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τους στόχους μας».

Όσον αφορά τους στόχους των πρασίνων, είπε: «Δεν γίνεται αναθεώρηση στόχων. Ακόμη και τώρα που η ομάδα που αποδίδει καλύτερο ποδόσφαιρο. Εμείς το λέγαμε από το καλοκαίρι, πιστεύαμε ότι είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές. Αυτό που στερείτο η ομάδα ήταν εμπειρίες. Δεν αποτελεί έκπληξη για μας αλλά επιβεβαίωση, ότι έγινε καλή δουλειά στην επιλογή των ποδοφαιριστών. Η άνοδος στην απόδοση, ήταν κάτι που περιμέναμε. Στόχος μας είναι να είμαστε εκεί. Πρώτα να μπούμε στην 6άδα, βλέπετε τι γίνεται, με 7 ομάδες εκεί κοντά, και μετά να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για το ντέρμπι που έρχετα με την Πάφο: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Αποτελεί πρόκληση για μας, να πάμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό με στόχο τους τρεις βαθμούς».

Έκανε ενημέρωση και για τα αγωνιστικά: «Ο Σαρφό είχε ένα πρόβλημα στον προσαγωγό, χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Ξεκίνησε προπονήσεις, δεν είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί στο επόμενο. Θα πρέπει να περιμένουμε. Επιστρέφει ο Χαραλάμπους και ο Μάτισικ».

Δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στον Εφαγκέ: «Είναι η προσωποποίηση της δουλειάς αυτός ο ποδοσφαιριστής. Όταν ήρθε στον Άρη ήταν η 4η-5η επιλογή επιθετικού. Έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε και αυτή η δουλειά φαίνεται τώρα στο γήπεδο. Κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Είναι ταπεινός, πολύ καλό παιδί, δουλεύει σκληρά, του ευχόμαστε να είναι υγιής και να συνεχίσει».

Για το συμβόλαιό του: «Έχει συμβόλαιο με τον Άρη, συγκεκριμένη ρήτρα δεν υπάρχει. Επίσημα δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ανεπίσημα υπάρχει ενδιαφέρον και είναι λογικό. Ένας νεαρός επιθετικός που έχει κάνει αίσθηση με τα γκολ που πετυχαίνει. Θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε ενδιαφέρον. Θέλουμε να τον κρατήσουμε για πολλά χρόνια. Αν έρθει μια πρόταση που δεν μπορούμε να αρνηθούμε όμως... Είναι δύσκολο για τον Ιανουάριο. Αν τον παραχωρήσουμε τον Ιανουάριο, θα πρέπει να βάλει αυτή η ομάδα το χέρι και στις δύο τσέπες».

Για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει Ιανουαρίου: «Δεν έχουμε κάτι προχωρημένο. Έχουν εντοπιστεί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αν θα τελεσφορήσουν οι σκέψεις και οι ενέργειες δεν το γνωρίζω ακόμη».