Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ανόρθωση και Krasava ENY, στο οποίο η ομάδα της Αμμοχώστου επικράτησε 2-1 και επέστρεψε στις επιτυχίες. Πρόκειται για επιτυχία που της δίνει… ανάσα, ενώ για την ομάδα του Ύψωνα είναι άλλη μια… μαχαιριά καθώς παραμένει στην τελευταία θέση.

Με το τέλος της αγωνιστικής, προκύπτει… συνωστισμός στα ψηλά αφού η 1η θέση από την 6η απέχει μόλις πέντε βαθμούς! Βέβαια, μετά τη νίκη της ΑΕΚ, υπάρχουν και χαμένοι, καθώς οι «αιώνιοι» έχασαν έδαφος. Αντίθετα, παραμένουν κοντά στο ρετιρέ ΑΕΛ και Απόλλωνας.

Από την άλλη, στη ζώνη υποβιβασμού παραμένουν Ομόνοια Αρ. και Καρμιώτισσα. Παρά τις ήττες, σε απόσταση ασφαλείας παραμένουν Ολυμπιακός και Ομόνοια 29Μ.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 1-2

(30’ αυτ. Άντερσον / 17’ Σέμα, 27’ Νόρο)

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-1

(5' Ντιονί / 66' Τζούρισιτς)

Άρης - Νέα Σαλαμίνα 3-1

(51' Λέμπι, 79', 90+4' Εφαγκέ/28' Μανού)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

(18' Μιλίτσεβιτς)

Καρμιώτισσα - ΑΕΛ 1-2

(38' Γιεμπλί / 62' Σινγκ, 87' Τζόφρεϊ)

Απόλλων - Ομόνοια 29Μ 1-0

(22' πέν. Ροντρίγκες)

Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση 1-2

(59' Μπαχάσα / 2' Κις, 42' Μίντεντορμπ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (11η αγωνιστική)

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026

19:00 ΑΕΚ - Απόλλων

19:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

20:00 Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2026

18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα

18:00 ΑΠΟΕΛ - Krasava ENY

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2026

19:00 Πάφος F.C. - Άρης

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια