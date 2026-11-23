Κύπελλο Coca - Cola: Το πρόγραμμα των αγώνων της Β' φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι αγώνες σε αυτή τη φάση είναι μονοί
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Β’ φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ και Β’ Κατηγορίας.
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2027
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2027
19:00 Krasava Ε.Ν.Υ. – ΑΣΙΛ Λύσης
Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2027
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2027
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2027
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαϊου
18:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Πάφος F.C.
18:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Απόλλων Λεμεσού