Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον ΑΠΟΕΛ, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα και τυπικά η διαδικασία για την ενδιάμεση συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή. Οι υπογραφές έπεσαν, σφραγίζοντας ένα από τα καθοριστικά στάδια της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πλέον η πλευρά του επενδυτικού σχήματος ετοιμάζεται να ενισχύσει με ένα σημαντικό κεφάλαιο την εταιρεία.

Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και διακανονισμών, προσφέροντας ανάσα στους γαλαζοκίτρινους ενόψει της συνέχειας.