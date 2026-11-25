Με διπλό αγωνιστικό πρόβλημα στα άκρα της επίθεσης καταστρώνει το πλάνο του ο προπονητής του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, για το μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής στην «Αρένα» (19:00) απέναντι στην ΑΕΚ, για την 11η αγωνιστική.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ομάδας, η συμμετοχή των βασικών του εξτρέμ, Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες, κρίνεται αμφίβολη. Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση των κυανολεύκων:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της ομάδας μας για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών Μπράντον Τόμας και Γκάρι Ροντρίγκες.

Ο Μπράντον Τόμας αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στους προσαγωγούς, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες παρουσιάζει ενοχλήσεις στην περιοχή της γαστροκνημίας.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν θεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ η συμμετοχή τους στην επόμενη αναμέτρηση της ομάδας μας παραμένει αμφίβολη».