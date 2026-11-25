Στην αρχή της χρονιάς πολλοί οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ήταν μουδιασμένοι. Ναι μεν η ομάδα εισερχόταν σε μία ιστορική χρονιά με τη συμπλήρωση 100 χρόνων, όμως τα πολλά προβλήματα έφεραν σε... δύσκολη θέση ακόμη και τους πιο αισιόδοξους φίλους της ομάδας. Βαδίζοντας προς το τέλος Νοεμβρίου το κλίμα έχει βελτιωθεί κατά πολύ και πλέον η αυτοπεποίθηση έχει επανέλθει σε παλαιότερα επίπεδα και με πλήρη εμπιστοσύνη στη δυναμική των γαλαζοκιτρίνων. Από τη μία, η εικόνα που παρουσιάζει στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, δείχνοντας ικανή να παλέψει για το καλύτερο δυνατόν, και, από την άλλη, οι εξελίξεις στο διοικητικό κομμάτι.

Η αγωνιστική προοπτική

Παίρνοντας ένα-ένα τα θέματα, στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ΑΠΟΕΛ μετά και την ισοπαλία με την Ομόνοια (1-1), με 18 βαθμούς βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Η συγκομιδή μπορεί να μην είναι η καλύτερη που έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια, αφού πέρσι σε αυτό το διάστημα είχε 21 βαθμούς, πρόπερσι 20 και τη σεζόν 2023-24 –όταν στέφθηκε πρωταθλητής– είχε 23, όμως εκπέμπει μία εικόνα ότι μπορεί να ανταγωνιστεί μέχρι το τέλος για το υψηλότερο πλασάρισμα. Εξάλλου, το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του α’ γύρου ευνοεί την ομάδα της Λευκωσίας, νοουμένου ότι έχει αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες των πάνω διαζωμάτων και στα επόμενα τρία ματς θα παίξει κόντρα σε ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Αρχικά, το Σάββατο (28/11, 18:00) θα παίξει κόντρα στην oυραγό Krasava E.N.Y. στο ΓΣΠ, ενώ έπειτα θα πάει στο «Στέλιος Κυριακίδης» στην Πάφο για να αναμετρηθεί με την προτελευταία Καρμιώτισσα. Το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου θα το ολοκληρώσει παίζοντας με τον Ολυμπιακό, ως γηπεδούχος, στις 5 Δεκεμβρίου (18:00).

To επόμενο βήμα για τον επενδυτή

Θετικά είναι και τα νέα ως προς την πορεία εμπλοκής του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή στα του ΑΠΟΕΛ. Μετά την έγκριση που δόθηκε από τα μέμη του σωματείου των γαλαζοκιτρίνων για τις συμφωνίες που αφορούν αυτόν τον σκοπό, το επόμενο βήμα θα γίνει στη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου.