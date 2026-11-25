Η Ρεάλ Μαδρίτης ποντάρει πολλά στον Φεντερίκο Βαλβέρδες, πιστεύει στην αξία του 28χρονου Ουρουγουανού διεθνή μέσου και έχει αποφασίσει να του προτείνει διετή επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το καλοκαίρι του 2029, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS».

Ο Βαλβέρδε το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού αποφάσισε την παραμονή του στο «Μπερναμπέου». Ο αρχηγός των «μπλάνκος» εντάχθηκε στο ρόστερ της ισπανικής ομάδας το καλοκαίρι του 2016 αντί μόλις έξι εκατ. ευρώ από την Πενιαρόλ και από τότε έχει εξελιχθεί σ' έναν από τους ηγέτες της «βασίλισσας».

Μετά τον Βαλβέρδε σειρά θα πάρει η επέκταση της συνεργασίας της Ρεάλ με τον Μπραχίμ Ντίαθ, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον προσεχή Ιούνιο. Ο 27χρονος Μαροκινός επιθετικός μέσος έχει πρόταση για να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς είναι στα αγωνιστικά πλάνα του Ζοσέ Μουρίνιο.