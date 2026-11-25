Από το Ισραήλ στο ΑΕΚ - Απόλλων / Οι ορισμοί για την Παρασκευή (27/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι διαιτητές στις πρώτες τρεις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026.
Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
VAR: Eli Hacmon
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Χρίστου Κωνσταντίνος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
AVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής : Δημητρίου Βασίλης