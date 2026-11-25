Η ΑΕΚ ηττήθηκε (1-0) από την Κόμο στο «Giuseppe Sinigaglia», στην 5η αγωνιστική της league phase του Champions League, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα της σε πέντε ματς.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA, στη στατιστική ανάλυση της διαδρομής αυτών των πέντε αγώνων (1 νίκη, 4 ήττες), ο ΑΕΚ έχει σημειώσει 5 γκολ (1 κάθε παιχίδι) και δεχθεί 12 (2,4 ανά ματς). Έχει ποσοστό κατοχής, μέσο όρο, 42,8%, ποσοστό σωστών μεταβιβάσεων 87% (1.160 από τις 1.850), 166 ανακτήσεις μπάλας (33,21 κάθε αγώνα), 27 νικημένα τάκλιν (5,4 ανά ματς) και 39 χαμένα, έχει κρατήσει μία φορά ανέπαφη την εστία της ( ποσοστό 0,2 ανά παιχνίδι), κατέγραψε 14 αποκρούσεις (2,8 ανά παιχνίδι), διένυσε 518,44 χιλιόμετρα (103,69 ανά αγώνα), δέχθηκε 11 κίτρινες (2,21 ανά ματς) και 1 κόκκινη κάρτα (0,2 ανά παιχνίδι).

Έχει 57 συνολικά προσπάθειες, 17 από αυτές στην εστία, σε 161 επιθέσεις, 4 ασίστ, 13 κόρνερ, κανένα κερδισμένο και 2 εις βάρος της πέναλτι, έκανε 60 και δέχθηκε 67 φάουλ.