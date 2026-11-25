Στο ημίχρονο του αγώνα της Krasava E.N.Y με την Ανόρθωση, την περασμένη Δευτέρα (23/11), ο Ντε Λούκας δεν επανήλθε από τα αποδυτήρια και όπως έγινε γνωστό αποβλήθηκε επειδή χτύπησε παράγοντα της ομάδας της Αμμοχώστου.

Σε σημερινές (25/11) δηλώσεις από τον εκπρόσωπο της ομάδας του Ύψωνα, Χριστόφορο Μιχαηλούδη, φαίνεται ότι ο παράγοντας της «Κυρίας» που ήταν εμπλεκόμενος στο επεισόδιο είναι ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Νεκτάριος Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Krasava E.N.Y ο διαιτητής Παναγιώτης Χατζηγεωργίου απέβαλε τον ποδοσφαιριστή, λέγοντας ότι χτύπησε τον παράγοντα της Ανόρθωσης, όμως με βάση τη δική τους εξέταση του βίντεο, φαίνεται απλά να τον σπρώχνει.

«Σε ό,τι αφορά το συμβάν και την αποβολή του Ντε Λούκας, μετά τον διαπληκτισμό του με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου, όταν οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, ο διαιτητής μάς ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής μας είχε χτυπήσει παράγοντα της Ανόρθωσης. Εξετάσαμε το βίντεο και διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε χτύπημα, αλλά ένα σπρώξιμο» ανάφερε στις δηλώσεις του στον Super Sport FM και: «Είναι διαφορετικό να απωθείς κάποιον από το να τον χτυπάς. Ο ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε και θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία που έχουμε, προκειμένου να τον υποστηρίξουμε και να αποφύγουμε την επιβολή επιπρόσθετης ποινής».