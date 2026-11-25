Με ήττα άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Διεθνές Αναπτυξιακό τουρνούα που διεξάγεται στην Κύπρο η Εθνική μας ομάδα Παίδων Κ-15.

Σε αγώνα που έγινε στο κοινοτικό στάδιο Λιοπετρίου, έχασε με 2-0 από την Ουγγαρία.

Το σκορ διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, χρονικό διάστημα στο οποίο οι Ούγγροι ήταν καλύτεροι και δημιούργησαν αρκετές φάσεις.

Πιο ισορροπημένος ο αγώνας στο δεύτερο ημίχρονο με την Εθνική μας να προσπαθεί να επανέλθει στον αγώνα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Επόμενος αντίπαλος για την Κύπρο η Ιρλανδία, την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί επίσης στο Λιοπέτρι.

Κύπρος (Μ. Ιωάννου): Μιχάλης Μπάκκας, Άγγελος Κάουρος (46' Αριστοτέλης Σοφοκλέους), Φώτης Κωνσταντίνου (72' Νικόλας Κιουζέλης), Μαξιμιλιάν Ανδρέας Μιχαηλίδης (46' Αντώνης Φαττάς), Ιωάννης Μιχαήλ (Σάββας Κλεοβούλου), Μιχάλης Αντωνίου (72 Ορέστης Βελάζης), Μάξιμος Μιχαηλίδης (55' Χρίστος Γεωργίου), Ανδρέας Μιχαήλ (46' Κωνσταντίνος Μακρινάκης), Εύρος Φώκου, Χρίστος Τσερκέζος (46' Άδωνης Στυλιανού), Νικόδημος Ραφαήλ Βρόντης (55' Μάριος Αντωνίου).

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου

11:00 Κύπρος – Ουγγαρία 0-2

11:00 Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 5-2

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου

11:00 Κύπρος – Ιρλανδία (Κοινοτικό Λιοπετρίου)

11:00 Ουγγαρία - Λουξεμβούργο (Βοηθητικά Αγίας Νάπα, γήπεδο αρ. 6)

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου

11:00 Κύπρος – Λουξεμβούργο (Κοινοτικό Λιοπετρίου)

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου

11:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία (Βοηθητικά Αγίας Νάπα, γήπεδο αρ. 6)