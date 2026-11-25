Μια σημαντική πρωτιά εκτός αγωνιστικών χώρων κατέγραψε η Ανόρθωση, καθώς έγινε η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στην Κύπρο που λαμβάνει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση Great Place to Work. Η ανακοίνωση που εξέδωσε η «Κυρία» αναφέρει:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, αποτελώντας την πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα στην Κύπρο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση αποτελεί αποτέλεσμα της αξιολόγησης της εμπειρίας των ίδιων των εργαζομένων και επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, επαγγελματικού και ανθρωποκεντρικού οργανισμού.

Η πιστοποίηση Great Place to Work® αξιολογεί ουσιαστικές παραμέτρους της εργασιακής κουλτούρας. Για την Ανόρθωση, η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στη συνολική προσπάθεια οργανωτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος, στο οποίο οι άνθρωποι της ομάδας θα αισθάνονται ότι αποτελούν ουσιαστικό μέρος αυτής της προσπάθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ανόρθωσις επενδύει στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, στη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση, στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας που να ανταποκρίνεται στην ιστορία, τις αξίες και το μέγεθος του Συλλόγου.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, κ. Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση της Ανόρθωσης ως Great Place to Work® αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται καθημερινά μέσα στον οργανισμό μας. Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως στόχο να δημιουργήσουμε μια Ανόρθωση σύγχρονη, οργανωμένη και επαγγελματική σε όλα τα επίπεδα. Για να το πετύχουμε, πρέπει πρώτα να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας.

Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε την Ανόρθωση ως πρότυπο σύγχρονου και επαγγελματικά οργανωμένου Συλλόγου με ισχυρές δομές».

Ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της Ανόρθωσης ως Great Place to Work® αποτελεί σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης του οργανισμού στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται. Οι οργανισμοί που επενδύουν στους ανθρώπους τους δημιουργούν μια ισχυρή βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και επιτυχία. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η Ανόρθωσις στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας».

Με σεβασμό στην ιστορία μας, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, αναβαθμίζουμε τον οργανισμό μας και χτίζουμε την Ανόρθωση που επιβάλλουν η ιστορία, οι αξίες και το μέγεθος του Συλλόγου μας».