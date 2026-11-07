ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το καθήκον της η ΑΕΛ, παλικαρίσιο τρίποντο ο Ολυμπιακός
ΓΗΠΕΔΟ
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Τα νέα δεδομένα στην βαθμολογία μετά το πέρας της σαββατιάτικης δράσης της 9ης αγωνιστικής στην Cyprus League By Stoiximan
H κερδισμένη της ημέρας είναι η ΑΕΛ η οποία επικράτησε με 3-1 της Krasava παραμένοντας σε απόσταση βολής από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό ο οποίος έφτασε στο πρώτο του τρίποντο έπειτα από το 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα. Πρώτη ήττα για την ομάδα της Λεμεσού η οποία έχασε έδαφος και περιμένει τι θα κάνουν οι ομάδες που είναι από κάτω της και παίζουν την Κυριακή (8/11).
Δείτε το πρόγραμμα και τα νέα δεδομένα:
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ. 3-2
(69΄ Γκονζάλες, 81΄ Φιλιώτης, 90΄ Γκράντσιρ / 10΄ Ελ Μπουτσαταουί, 31΄ Πέτροβιτς)
ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1
(42΄ Μπάγιτς, 44΄ Λαγιούνι, 86΄ Σαμπορίτ, 90+2΄ Τρίκα / 54΄ Γκαρθία)
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου
ΑΕΛ - Krasava E.N.Y. 3-1
(33΄Σινγκ, 76΄Καρώ, 88΄Ταβάρες/81΄Πάρντο)
Ολυμπιακός - Απόλλων 1-0
(32΄Ταμάς)
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ
19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: