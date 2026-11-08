ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η αγωνιστική των πρωτευουσιάνων και το «επιτέλους» για την Πάφος FC

Η Ομόνοια και ο ΑΠΟΕΛ, κέρδισαν Ανόρθωση και Άρη αντίστοιχα και σε συνδυασμό με τη νίκη του Ολυμπιακού το Σάββατο επί του Απόλλωνα, «έβαψαν» την 9η αγωνιστική σε πρωτευουσιάνικο χρώμα.

Από εκεί και πέρα, η Πάφος FC είπε «επιτέλους» μιας και είχε τρεις σερί ισοπαλίες και με τη νίκη της μπήκε... εξάδα από την οποία βγήκε ο Άρης. Χαμένος της αγωνιστικής είναι και ο Απόλλωνας με την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ τέλος, διατήρησε την πρωτιά στην κορυφή, έχοντας απόσταση δύο βαθμών από Ομόνοια και ΑΕΛ.

Στον ορίζοντα, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, δεσπόζει το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ. 3-2

(69΄ Γκονζάλες, 81΄ Φιλιώτης, 90΄ Γκράντσιρ / 10΄ Ελ Μπουτσαταουί, 31΄ Πέτροβιτς)

ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1

(42΄ Μπάγιτς, 44΄ Λαγιούνι, 86΄ Σαμπορίτ, 90+2΄ Τρίκα / 54΄ Γκαρθία)

ΑΕΛ - Krasava E.N.Y. 3-1

(33΄ Σινγκ, 76΄ Καρώ, 88΄ Ταβάρες / 81΄ Πάρντο)

Ολυμπιακός - Απόλλων 1-0

(32΄Ταμάς)

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-2

(13' Ντιονί, 25' Ακιντόλα)

Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ 4-2

(24' Νορό, 27', 45' Άντερσον, 47' Ντράγκομιρ / 54' Νγακάλι, 87' Άμπρι)

ΑΠΟΕΛ - Άρης 3-1

(9' Μαρκίνιος, 45'+2' Καρίγιο, 77' Μπακασέτας / 3' Βέρτον)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

16:00 Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC

17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29ης Μαΐου

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου

Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση