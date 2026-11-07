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Ερυθρόλευκη έκρηξη χαράς και... επιβράβευσης

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Η δεύτερη νίκη στη σεζόν ήρθε με τρόπο που ντοπάρει περισσότερο!

Δεν μπορούσαν να πάνε πιο... ανάποδα τα πράγματα για τη Νέα Σαλαμίνα στο α΄ ημίχρονο. Πίσω στο σκορ με 0-2 και δύο σημαντικούς τραυματισμούς (Ηλία, Χριστοδούλου) και χαμένο πέναλτι.

Όλα αυτά όμως δεν τη λύγισαν τους παίκτες του Άνχελ Λόπεθ, ο οποίος με τις κινήσεις από τον πάγκο, πέραν των αναγκαστικών, έβαλε το λιθαράκι του για τη δεύτερη νίκη στο φετινό μαραθώνιο. Ο Λουκά έδωσε εκτόπισμα στην αντίπαλη περιοχή, ο Φιλιώτης σκόραρε το δεύτερο γκολ ενώ ο Χρύσης Ευαγγέλου ήταν επίσης καταλυτικός στην ανατροπή.

Το γκολ του Γκονζάλες στο 70΄ έδωσε το έναυσμα για μία σπουδαία ανατροπή που πανηγυρίστηκε όπως αναμενόταν, έντονα. Ήταν μεγάλη η... έκρηξη χαράς που φέρνει ηρεμία. Μία νίκη από αυτές που μετράνε... διπλά και η προσπάθεια επιβραβεύτηκε. Γιατί και στο α΄ μέρος, είχε χαμένες ευκαιρίες. Αλλά στην επανάληψη, το πίστεψε περισσότερο.  

Πάει στη διακοπή, έχοντας ξεκολλήσει από τα χαμηλά και βλέπει τη συνέχεια με αισιοδοξία. 

Σίγουρα, υπάρχουν πολλά χαμόγελα για τον Γκράντσιρ που με το γκολ του έφτασε τα εφτά αλλά από την άλλη, προβληματίζει ο τρόπος που δέχεται γκολ.

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