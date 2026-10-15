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Ξένος ΒΑΡ σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης» - Οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2026.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2026.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου

18:00 Krasava ΕΝΥ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

 VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου

18:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: AEK Αρένα

Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

19:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης»

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Claudio Pereira

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου

18:00 Πάφος F.C. - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Claudio Pereira

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

 

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