Ξένος ΒΑΡ σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης» - Οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2026.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 17, 18 και 19 Οκτωβρίου 2026.
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου
18:00 Krasava ΕΝΥ – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Σταύρου Ζωή
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου
18:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: AEK Αρένα
Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
19:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: «Κατωκοπιά – Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Claudio Pereira
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου
18:00 Πάφος F.C. - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Claudio Pereira
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Γεωργίου Παύλος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης