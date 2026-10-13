Απάντησε... έμμεσα στη Νέα Σαλαμίνα για αποβολή του Σάστρε ο Νταμάτο

Tην ώρα που η Νέα Σαλαμίνα ετοιμάζεται να προχωρήσει σε καταγγελία του Μάριου Χριστοφόρου και του VARίστα από τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ για κόκκινη που δεν έδωσε στον Σάστρε, ήρθε η... απάντηση από τον Νταμάτο.

Ο Ιταλός πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, κλήθηκε να απαντήσει αν η κίνηση του παίκτη των γαλαζοκιτρίνων προς τον Βάρο, θα μπορούσε να προκαλέσει την αποβολή του.

«Δεν ήταν βίαιη ενέργεια όπως το θεώρησε ο διαιτητής και έδωσε κίτρινη κάρτα και δεν μπορούσε ο VARίστας να παρέμβει», απάντησε στο σεμινάριο διαιτησίας ΚΟΠ-ΕΑΚ.