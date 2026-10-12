ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο Αντερέγκεν κράτησε την ΑΕΚ πρώτη!

Η ΑΕΚ με ήρωα τον Αντερέγκεν στο 89ο λεπτό, επικράτησε με 1-0 της Ομόνοιας Αραδίππου.

Το Δευτεριάτικο παιχνίδι της «Αρένας» ήταν το τελευταίο της 5ης αγωνιστικής με την κορυφή να παραμένει αναλλοίωτη αφού ΑΕΚ και ΑΕΛ συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους.

Δείτε συνπτικά τα αποτελέσματα:

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καρμιώτισσα – Ομόνοια 0-3

(60' Μπράουερς, 87' Τάνκοβιτς, 90' Σάτκα)

E.Ν. Ύψωνα – Απόλλων 1-3

(42' Ντε Λούκας/38' Ασουνσάο, 80' Γκασπάρ, 90+4' Ροντρίγκες)

ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

(22' πέν. Πεδρόσο, 90'+1 Ντάλσιο / 53' Μπαλντέ)

Ανόρθωση - Πάφος FC 1-3

(42' Ντα Κρουζ / 46' Ζαγκέ, 48', 57' Λελέ)

ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ 2-1

(60' Ζαΐρ Ταβάρες, 81' Ουντέν / 66' Τίρνι)

Ολυμπιακός – Άρης 1-2

(76' Σάββα/40', 90+2' Εφαγκέ)

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ. (89΄Αντερέγκεν)

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