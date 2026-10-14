ΒΙΝΤΕΟ / Πανόραμα κυπέλλου: Δύο εισιτήρια και... ένας κεραυνός!

Ένας κεραυνός που χτύπησε προβολέα στο στάδιο «Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης» έφερε αναβολή του χθεσινού προγραμματισμένου αγώνα, ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών, για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola ανάμεσα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου και την ΑΕΠ Πολεμιδιών.

Η ζημιά ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να διορθωθεί χθες, έτσι πήρε αναβολή και πλέον αναμένεται ενημέρωση από την ΚΟΠ για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομάδας Ομόνοιας 29Μ, θα προχωρήσουν άμεσα σε αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να μην επηρεαστεί καθόλου το παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Ανόρθωση την ερχόμενη Κυριακή (18/10, 18:00).

Από εκεί και πέρα, Krasava ENY και Άρης πήραν τα πρώτα εισιτήρια πρόκρισης για την επόμενη φάση. Η ομάδα του Ύψωνα, πετυχαίνοντας την παρθενική νίκη στη σεζόν – μετά από πέντε απανωτές ήττες στο πρωτάθλημα – επικράτησε με 2-0 του μαχητικού Σπάρτακου Κιτίου, μετά από τέρματα των Μπρόμπεϊ (73’), Ντε Λούκας (90’+4). Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτό τον αγώνα υπήρξε διακοπή 11 λεπτών λόγω έντονης βροχόπτωσης,

Για τον Άρη η βραδιά εξελίχθηκε πιο εύκολα από ότι θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός του, απέναντι στον πρωτοπόρο της β’ κατηγορίας, Εθνικό, τον οποίο κέρδισε με 4-0 έπειτα από γκολ που σημείωσαν οι Λέμπι (10’), Παζέ (37’), Βέρτον (58’) και Χαραλάμπους (86').

Η δράση στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση θα συνεχιστεί ως εξής: Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ (21/10, 18:00), ΑΕΚ - Ακρίτας (21/10, 19:00), Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου (28/10, 17:00), ΑΠΟΕΛ – Χαλκάνορας (28/10, 18:00), ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου (03/11, 18:00), Καρμιώτισσα - Ερμής (03/11, 19:00) και Δόξα – Ολυμπιακός (04/11, 18:00). Θυμίζουμε ότι στη β’ φάση προκρίθηκαν χωρίς αγώνα οι ευρωπαίες Ομόνοια και Πάφος FC, που είναι και η κυπελλούχος, ο Απόλλων ως φιναλίστ του περσινού τελικού κυπέλλου και οι ΑΣΙΛ, Ένωση και Ανόρθωση που ήταν οι τυχερές της κλήρωσης.