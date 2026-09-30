Ενίσχυση στο… παρά κάτι για Νέα Σαλαμίνα με Χρύση Ευαγγέλου

Στη Νέα Σαλαμίνα, με μορφή δανεισμού από την Ομόνοια θα παίξει το υπόλοιπο της σεζόν ο Χρύσης Ευαγγέλου.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός θα προσπαθήσει στους ερυθρόλευκους να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει πιο έτοιμος στους πράσινους.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος για δανεικούς και ανέργους, η ομάδα της Αμμοχώστου, πρόσθεσε ντόπιο... αίμα στο ρόστερ της.

Η ανακοίνωση της Νέας Σαλαμίνας: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει τη συμφωνία με την Ομόνοια Λευκωσίας για την απόκτηση του Χρύση Ευαγγέλου με τη μορφή δανεισμού, διάρκειας ενός (1) έτους.

Ο 18χρονος Κύπριος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2007, κατάγεται από την Αραδίππου και αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης».