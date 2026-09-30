Πλήγμα με Ασένθιο στη Ρεάλ - Χάνει την ΑΕΚ

Άσχημα ήταν τα νεότερα για την κατάσταση του Ραούλ Ασένθιο στη Ρεάλ.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ισπανός στόπερ από το ξεκίνημα της σεζόν με την αποκατάσταση του κατάγματος στη δεξιά κνήμη είναι σοβαρό.

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (1/10).

Δεδομένου λοιπόν ότι ο χρόνος που θα μείνει εκτός δράσης εκτιμάται στους 2-4 μήνες, θα χάσει αρκετά παιχνίδια των Μαδριλένων, συμπεριλαμβανομένου αυτό με την ΑΕΚ στην Αθήνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

sport-fm.gr