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Πλήγμα με Ασένθιο στη Ρεάλ - Χάνει την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Εκτός δράσης για διάστημα έως και τεσσάρων μηνών μπορεί να μείνει ο στόπερ των Μαδριλένων.

Άσχημα ήταν τα νεότερα για την κατάσταση του Ραούλ Ασένθιο στη Ρεάλ.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ισπανός στόπερ από το ξεκίνημα της σεζόν με την αποκατάσταση του κατάγματος στη δεξιά κνήμη είναι σοβαρό.

Κατόπιν τούτου θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (1/10).

Δεδομένου λοιπόν ότι ο χρόνος που θα μείνει εκτός δράσης εκτιμάται στους 2-4 μήνες, θα χάσει αρκετά παιχνίδια των Μαδριλένων, συμπεριλαμβανομένου αυτό με την ΑΕΚ στην Αθήνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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