«Γιατί κάποιες ομάδες ευνοούνται και δεν μπαίνουν στην κληρωτίδα...»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ανδρέας Μιχαηλίδης καταγράφει σκέψεις του σχετικά με τους κανονισμούς στην κλήρωση του κυπέλλου.

Πιο κάτω αναλυτικά όσα αναφέρει:

Πρόσφατα είχαμε την κλήρωση του κυπέλλου απο την ΚΟΠ. Έχω κάποιες απορίες κ παρατηρήσεις:

1) Χαίρομαι που αποφασίστηκε κ τώρα οι αγώνες είναι μονοί (νοκάουτ) μέχρι τα ημιτελικά.

2) Γιατί τα παιχνίδια πρέπει να είναι μεταξύ ομάδων Α' Κατηγορίας & ομάδων Β' Κατηγορίας; Για να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα περάσουν οι μεγάλοι; Στην κλήρωση πρέπει να είναι όλες οι ομάδες μέσα κ ότι έρθει..

3) Αυτός είναι μάλλον ο κύριος λόγος που φέτος 4 ομάδες Β' Κατηγορίας δήλωσαν αποχή απο το κύπελλο (Αναγέννηση Δερ., Αγ.Νάπα, ΜΕΑΠ & ΠΑΕΕΚ). Να με θυμηθείτε ότι την επόμενη περίοδο, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί.

4) Γιατί κάποιες ομάδες ευνοούνται κ δεν μπαίνουν στην κληρωτίδα, λόγω του ότι πέτυχαν στο κύπελλο της προηγούμενης περιόδου; Μα αυτή είναι μια εντελώς καινούργια χρονιά. Ίσως τότε ο πρωταθλητής & δευτεραθλητής, να ξεκινά το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου απο την 5η αγωνιστική.

5) Οι ομάδες που προκρίνονται στη φάση των ευρωπαϊκών ομίλων, είναι σωστό να έχουν διευκολύνσεις, όχι όμως να μη μπαίνουν στην κληρωτίδα. Αυτό είναι εντελώς αντιδεοντολογικό.

6) Θεωρώ ότι το όλο θέμα πρέπει να επανεξεταστεί για την επόμενη χρονιά φυσικά, αφού η κλήρωση έχει ήδη γίνει. Εισηγούμαι ταπεινά όπως αλλάξει αυτή η στρέβλωση.

7) Εισηγούμαι επίσης, όπως στις κληρώσεις συμμετέχουν παλιοί ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Μαζί φυσικά με τους παράγοντες κ σπόνσορες.

Είναι εισηγήσεις για προβληματισμό, χωρίς φυσικά να διεκδικώ το αλάθητο. Τώρα που αναρρώνω στο σπίτι, έχω μπόλικο χρόνο να διαβάσω κ να γράψω κάποιες σκέψεις».